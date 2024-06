POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Estorf (ots) - (Oth) Am Samstag, den 22.06.2024, kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 215 in Estorf. Ein 28-jähriger Nienburger verlor im Kurvenbereich zwischen Landesbergen und Estorf die Kontrolle über seine Kawasaki und kam nach links von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall wurde der 28-Jährige leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An der Kawasaki entstand ein Sachschaden von ...

