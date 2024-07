Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Radfahrer stürzt über Bahnschienen

Obrigheim (Pfalz) (ots)

Am 27.07.2024 kam es am später Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem 52-jährigem Radfahrer. In der Wormser Straße wollte der Mann mit seinem Fahrrad die dortigen Bahnschienen überqueren und rutschte aufgrund Nässe auf diesen aus. Der Radfahrer trug hierbei keinen Helm und verletzte sich leicht am Kopf. Nach medizinischer Erstversorgung durch den eintreffenden Rettungsdienst und erfolgter Unfallaufnahme durch die Polizei trat der Radfahrer selbständig den Nachhauseweg an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell