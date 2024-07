Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gefährliche Körperverletzung am Wingertsheisel

Großkarlbach (ots)

Am 27.07.24 kam es gegen 03:30 Uhr am Wingertsheisel in Großkarlbach zu einer gefährlichen Körperverletzung bei einer Geburtstagsfeier. Der 30-jährige Geschädigte wurde während der Aufräumarbeiten zunächst von dem ihm unbekannten Beschuldigten um Hilfe gebeten. Als er den Beschuldigten bat, sich kurz zu gedulden, schlug dieser dem Geschädigten mit einer leeren Glasflasche auf den Kopf. Anschließend flüchtete der Beschuldigte. Der 29-jährige Beschuldigte konnte später durch Zeugen benannt werden. Der Geschädigte war leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung und Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Beschuldigten wurde aufgrund seiner Alkoholisierung noch in der gleichen Nacht durch die Polizei Frankenthal eine Blutprobe entnommen.

Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Falls Sie Zeuge der Tat sind oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, melden sie sich bitte unverzüglich bei der Polizei in Grünstadt.

