POL-PDNW: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Sonntag (28.07.2024), gg. 10.45 h, fuhr ein 66jähriger Kradfahrer mit seiner Harley-Davidson in den Kreisverkehr an der Speyerdorfer Straße/Nachweide in Neustadt an der Weinstraße ein und kam hierbei zu Sturz. Der Führer des Motorrades rutschte gegen einen dortigen Bordstein und wurde hierbei leicht verletzt. Zur Abklärung der Verletzungen wurde er durch den Rettungsdienst ins ...

