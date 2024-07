LPI-J: Zu viel zum Fahren

Weimar (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es auf der L 1053 zu einem Wildunfall. Eine 60- jährige Skoda-Fahrerin befuhr die Landstraße, aus Richtung Bad Berka kommend, als am Abzweig Bergern ein Reh die Fahrbahn querte und mit dem Fahrzeug zusammenstieß. Das Reh verendete noch am Unfallort. Die Fahrzeugführerin selbst wurde glücklicherweise nicht verletzt, allerdings entstand am Pkw erheblicher Sachschaden im Frontbereich, so dass es abgeschleppt werden musste. ...

