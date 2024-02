Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Süd) - Unbekannte bestehlen 91-Jährige

Ludwigshafen-Süd (ots)

In der Saarlandstraße gelangten am Samstag, den 24.02.2024, im Laufe des Vormittags drei Unbekannte in die Wohnung einer 91-jährigen Seniorin in der Saarlandstraße. Sie stellten sich unter anderem als Polizeibeamte vor und konnten unbemerkt Bargeld stehlen. Eine Personenbeschreibung konnte die Dame nicht geben.

Haben Sie zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges gesehen oder können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell