POL-PPRP: (Ludwigshafen-Rheingönheim) - Einbruch in Juweliergeschäft

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Unbekannte gelangten am Sonntag, den 25.02.2024, gegen 02:30 Uhr durch Aufhebeln einer Tür in den Verkaufsraum eines Juweliergeschäfts in der Hauptstraße. Sie entnahmen Bargeld aus der Kasse sowie hochwertigen Schmuck aus Vitrinen. Der Wert des Diebesgutes ist noch unbekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

