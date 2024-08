Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Brand im Motorraum eines Pkw - Stuhr, Diebstahl eines Portemonnaies ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Brand eines Pkw

Am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr bemerkte der Fahrer eines Pkw BMW in der Wiesenstraße Flammen im Motorraum seines Pkw. Er stoppte sein Fahrzeug und alarmierte sofort die Feuerwehr. Die konnte das Feuer im Motorraum schnell löschen. Der Pkw wurde durch das Feuer erheblich beschädigt.

Stuhr - Portemonnaie Diebstahl

Nur eine Minute reichte am Dienstagmittag aus und ein Dieb entwendete das Portemonnaie aus einem Einkaufskorb. Die 76-jährige Hausbewohnerin war nach ihrem Einkauf nach Hause in der Bremer Straße zurückgekehrt. Sie stellte ihren Einkaufskorb im Hauseingang ab und ging kurz nach hinten. Als sie nur ca. eine Minute später wieder zurückkehrte, war das Portemonnaie weg. Zeugen, die eventuell den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, zu informieren.

Diepholz - Außenspiegel abgefahren

Ein bislang Unbekannter hat im Vorbeifahren den Außenspiegel des geparkten VW-Polo zerstört. Der Pkw stand am Sonntag gegen 18.15 Uhr in der Stüvenstraße in Höhe Haus Nr. 5. Der Fahrzeughalter wurde durch ein Geräusch aufmerksam und eilte auf die Straße. Hier entdeckte er den beschädigten Außenspiegel. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

