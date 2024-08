Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Affinghausen, Pkw landet im Graben - Freistatt, Polizei sucht Zeugen nach Brand -

Diepholz (ots)

Syke - Einbruch

In der Zeit von Donnerstag der letzten Woche bis zum Montag dieser Woche sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Halbetzer Straße eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Haus ein und durchsuchten mehrere Räume. Anschließend flüchteten die Täter wieder unerkannt. Ob neben Bargeld noch etwas entwendet wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Affinghausen - Glück gehabt

Eine 24-jährige Pkw Fahrerin konnte am Montagnachmittag gegen 17.00 Uhr von Glück sagen, das nicht mehr passiert war. Sie befuhr mit ihrem Pkw die Sulinger Straße und geriet aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße. Ihr Pkw touchierte einen Baum und landete anschließend in einem kleinen Graben. Die 24-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Freistatt - Müllcontainer brannte / Polizei sucht Zeugen

Einen brennenden Restabfallcontainer musste die Feuerwehr am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in der Von-Lepel-Straße löschen. Der Container war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Am gleichen Ort war am 11.08.2024 bereits ebenfalls ein Abfallcontainer in Brand geraten. Das Feuer konnte an dem Tag schnell von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei hat die Brandermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel 04271 / 9490 zu melden.

Diepholz - Polizei sucht Fahrrad Eigentümer

Bereits am 05.08.2024 gegen 08.00 Uhr hat eine Polizeistreife in der Storkmannstraße ein herrenloses, nicht verschlossenes, Fahrrad vorgefunden. Da es am Fundort niemanden zugeordnet werden konnte, wurde das Fahrrad der Marke Kettler (Foto) zur Eigentumssicherung sichergestellt und zur Dienststelle verbracht. Auch bis heute hat sich niemand gemeldet, der ein solches Fahrrad vermisst. Sollte jemand das Fahrrad wiedererkennen, so bittet die Polizei unter Tel. 05441 / 9710 um Mitteilung.

