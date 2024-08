Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Pkw Räder abmontiert und entwendet - Twistringen, Kradfahrer leicht verletzt ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Räder eines Pkw entwendet

Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch (14 Uhr bis 05.45 Uhr) von einem Pkw alle vier Räder entwendet. Das Fahrzeug, ein Mercedes, stand in der Straße An den Roden. Der Schaden beträgt ca. 6000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Fahrerin uneinsichtig

Eine zunächst unbekannte Pkw-Fahrerin ist am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf dem Marktplatz über den Trittboden vor einer Verkaufsbude gefahren und hat diesen beschädigt. Ohne sich zu kümmern, fuhr die Frau mit ihrem Pkw davon. Auf dem Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen finden zur Zeit Aufbauarbeiten für den Brokser Markt statt. Daher ist der Bereich um den Marktplatz nur eingeschränkt befahrbar. Die Pkw-Fahrerin konnte später von der Polizei in Syke angehalten werden. Die Polizei leitete gegen die 70-jährige Fahrerin ein Strafverfahren wegen Unfallflucht ein. Der durch das Überfahren entstandene Schaden lässt sich noch nicht beziffern.

Twistringen - Kradfahrer verletzt

Ein 67-jähriger Kradfahrer wurde am Mittwochmittag gegen 14.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Westerstraße leicht verletzt. Eine ebenfalls 67-jährige Pkw-Fahrerin hatte beim Einfahren in den Kreisverkehr den Kradfahrer übersehen und beide waren kollidiert. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich leicht an den Händen. Der Schaden beträgt ca. 3000 Euro.

