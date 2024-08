Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - 17-jähriger Marktbesucher schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Ein 17-jähriger Marktbesucher ist in der Nacht zu Samstag von noch einem unbekannten Mann schwer verletzt worden.

Nachdem die Gruppe junger Männer um den 17-Jährigen herum gegen Marktende des Brokser Marktes zu ihrem Pkw auf dem Lidl Parkplatz in der Straße Am Bahnhof zurückkehrten, geriet der 17-Jährige mit einem unbekannten Mann in Streit. Nach kurzer verbaler Auseinandersetzung schlug der Unbekannte mit einem schweren Gegenstand (eventuell Bierkrug) gegen den Kopf des 17-Jährigen. Anschließend stieg der Unbekannte mit noch weiteren Marktbesuchern in einen Pkw und flüchtete. Die Gruppe um den 17-Jährigen versuchte noch den Pkw aufzuhalten, zerstörte dabei eine hintere Seitenscheibe des Pkw, konnte aber eine Flucht nicht verhindern.

Der 17-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Tatverdächtige wird als ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß und ziemlich korpulent beschrieben. Er hat eine Glatze, trägt vermutlich eine Brille und war mit Jeans-Shorts und weißem T-Shirt bekleidet. Der Flucht-Pkw soll ein schwarzer Kleinwagen gewesen sein. Auffällig ist hier die zerstörte Seitenscheibe auf der Beifahrerseite. Das Fahrzeug war mit drei Personen besetzt.

Hinweise auf das Fahrzeug und den unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell