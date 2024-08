Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Sicherer Schulweg - Polizei gibt Tipps zum Schulstart

Bremerhaven (ots)

In Bremerhaven sind die Sommerferien in wenigen Tagen zu Ende. Für 1230 Kinder beginnt mit der Einschulung am kommenden Samstag, 10. August, ein neuer und aufregender Lebensabschnitt. Doch nicht nur der Unterricht selbst bedeutet für die Schülerinnen und Schüler eine Herausforderung. Auch der Weg zur Schule und damit das tägliche Bewegen im Straßenverkehr gehören von nun an dazu. Und das will geübt sein! Die Polizei Bremerhaven rät deshalb:

- Trainieren Sie mit Ihrem Kind den neuen Schulweg!

- Üben Sie auch das Verhalten an Ampelanlagen und Zebrastreifen!

- Rechtzeitiges Aufstehen und ein ausgewogenes Frühstück lassen Ihr Kind den Schulweg entspannt bewältigen!

- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind mit heller Kleidung unterwegs ist!

- Beachten Sie, dass an der Schultasche angebrachte Reflektoren die Sichtbarkeit erhöhen!

- Beobachten Sie den Verkehr aus Sicht des Kindes und besprechen Sie gemeinsam die Gefahren!

- Lassen Sie Ihr Kind nach einer angemessenen Zeit allein zur Schule gehen, beobachten Sie das Verhalten und geben Sie letzte Hilfestellungen!

- Kinder sollten sich für den gemeinsamen Schulweg idealerweise zu Weggemeinschaften verabreden!

- Lassen Sie Ihr Kind erst nach bestandener Radfahrprüfung in der 4. Klasse mit dem Rad zur Schule fahren. Beachten Sie hierbei die Bestimmungen der Schule!

Auf kurzen Wegen sollten Kinder nicht mit dem Auto gebracht werden. Ist die Autofahrt jedoch nötig, so beachten Sie folgende Hinweise:

- Setzen Sie Ihr Kind in einen geeigneten Kindersitz und schnallen Sie es mit den vorgesehenen Sicherheitsgurten an!

- Fahren Sie in der Umgebung der Schule besonders vorsichtig und achten Sie auf Kinder, die zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs sind!

- Lassen Sie Ihr Kind immer zum Gehweg hin aussteigen!

Die Polizei bittet auch alle anderen Verkehrsteilnehmer, verstärkt auf Kinder Rücksicht zu nehmen. Besonders im Nahbereich der Schulen, Kindergärten und Bushaltestellen muss aufmerksam und defensiv gefahren werden - nicht nur zu Schulbeginn. Die größtmögliche Sicherheit im Straßenverkehr kann nur erreicht werden, wenn alle Beteiligten gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen.

Wir wünschen allen Schulkindern und ihren Familien einen guten Start in das neue Schuljahr.

Passend zum Schulanfang gibt es von der Polizei Bremerhaven ein Ausmalbild zum Download: https://www.polizei.bremerhaven.de/blog-leser/sicherer-schulweg-polizei-gibt-tipps-zum-schulstart-2.html

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell