Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall in der Nacht - Ein Leichtverletzter

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde in der Nacht zum heutigen Freitag, 2. August, zu einem Verkehrsunfall in den Stadtsüden alarmiert.

Den eintreffenden Einsatzkräften bot sich ein größeres Schadensbild. Drei Fahrzeuge waren offenbar beteiligt und schwer beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen war ein 85-jähriger Mann gegen 2.45 Uhr auf der Weserstraße in südlicher Richtung unterwegs, als er in Höhe der Kreuzackerstraße aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem dort geparkten Fahrzeug kollidierte. Im weiteren Verlauf kam er aufgrund der Kollision mit seinem Wagen ins Schleudern und stieß mit einem weiteren abgestellten Pkw zusammen. Glücklicherweise wurde der Verursacher nur leicht verletzt und vorsorglich mittels eines Rettungswagens der Feuerwehr Bremerhaven in eine Bremerhavener Klinik gebracht. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell