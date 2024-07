Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrüger wollen ans Geld von Bremerhavener Seniorin - 83-Jährige informiert Polizei gerade noch rechtzeitig

Bremerhaven (ots)

Gerade noch einmal gutgegangen: So kann man den versuchten Betrug an einer 83-Jährigen aus Bremerhaven-Mitte überschreiben. Die Polizei warnt vor der Masche und gibt Tipps zum Schutz. Unbekannte Täter hatten die Seniorin angerufen und sich am Telefon als Bankmitarbeiter ausgegeben. Sie erzählten der Bremerhavenerin, dass eine betrügerische Überweisung unter dem Namen der Frau angehalten wurde. Um dem entgegenzuwirken, solle sie eine fünfstellige Summe auf ein sogenanntes Sicherheitskonto überweisen. Dies tat die 83-Jährige dann auch. Danach wurde sie erneut kontaktiert. Nunmehr sollte sie eine hohe Bargeldsumme abheben und an der Haustür an angebliche Kriminalbeamte übergeben. An diesem Punkt wurde die Seniorin misstrauisch und kontaktierte am Dienstag, 30. Juli, ihrerseits das Polizeirevier Bremerhaven-Mitte. Dadurch kam der Betrug zum Vorschein und es konnte verhindert werden, dass die Bremerhavenerin den Tätern das Bargeld aushändigt. Zum Glück für die Dame konnte ihre Bank tatsächlich noch in letzter Minute die Überweisung an die Betrüger anhalten, sodass ihr kein Vermögensschaden entstand.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut vor derartigen Betrugsmethoden.

- Legen Sie auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

- Rufen Sie ihre Angehörigen bzw. in diesem Fall ihr Bankinstitut selbst unter den Ihnen bekannten Nummern an.

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Übergeben oder überweisen Sie niemals große Geldbeträge oder Wertsachen an unbekannte Personen!

- Wenn Sie den Verdacht haben, betrogen zu werden: Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

- Die Polizei fordert nie Wertgegenstände oder Geldbeträge von Ihnen - und sammelt diese auch nicht zum Schutz vor Diebstahl bei ihnen ein.

- Auch wenn ein erster Impuls wahrscheinlich lautet "So etwas kann mir ja nicht passieren, ich lasse mich doch nicht veräppeln", handelt es sich bei den Tätern um hochprofessionelle Kriminelle. Diese sind mit großem rhetorischem Geschick ausgestattet und schaffen es, Vertrauen zu erwecken und die Opfer unter Druck zu setzen. Darum sollte eines klar sein: JEDER KANN AUF DIE METHODEN DER BETRÜGER HEREINFALLEN!

Weitere Tipps und Hinweise erhalten Sie bei den Präventionsbeamt:innen der Polizei Bremerhaven unter praevention@polizei.bremerhaven.de und online unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell