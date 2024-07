Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 18-jähriger flüchtet mit hohem Tempo vor Kontrolle - Raser muss Führerschein abgeben

Bremerhaven (ots)

Ein 18-jähriger Bremerhavener steht im Verdacht, in der Nacht zum heutigen Dienstag, 30. Juli, in Bremerhaven-Geestemünde ein illegales Kraftfahrzeugrennen gefahren zu sein. Er erhielt eine Strafanzeige und musste noch in der Nacht seinen Führerschein abgeben. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahranfänger gegen 0.50 Uhr gemeinsam mit zwei weiteren Personen in einem Mercedes auf der Columbusstraße im Stadtteil Mitte unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung des Zolls, die ebenfalls auf der Columbusstraße fuhr, wollte eine Zollkontrolle bei dem Fahrzeug vornehmen. Jedoch beschleunigte der junge Mercedesfahrer den Wagen derart, dass die Zollbeamten nur mit sehr hoher Geschwindigkeit folgen konnten. Die Fahrzeuge erreichten dabei Geschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde. Am Elbinger Platz überfuhr der Mercedesfahrer darüber hinaus eine rote Ampel. Bei der weiteren Verfolgungsfahrt über die Georgstraße durch Geestemünde gefährdete der junge Raser bei weiter hohem Tempo durch rasante Fahrstreifenwechsel andere Verkehrsteilnehmer. In der Straße An der Mühle schließlich hielt der 18-Jährige an, sodass die Zollbeamten die Kontrolle durchführen konnten. Dabei fanden sie im Innern des Fahrzeugs mehrere Messer. Die hinzugezogenen Beamten der Polizei Bremerhaven nahmen die Sachverhalte auf und leiteten entsprechende Verfahren ein. Der Mercedes wurde als Tatmittel einer Verkehrsstraftat beschlagnahmt und abgeschleppt. Auch der Führerschein des 18-jährigen Beschuldigten wurde beschlagnahmt.

