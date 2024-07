POL-Bremerhaven: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Weil ein 26-jähriger Mann am Donnerstagmorgen, 25. Juli, sein Auto in Schlangenlinien über die Straßen in Bremerhaven-Wulsdorf steuerte, stoppte ihn die Polizei. Gegen 7.50 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei und gab Hinweise auf einen Audi-Fahrer, der in Schlangenlinien unter anderem auf der Straße Auf den Appels unterwegs war. Kurz vor dem Hagener Weg konnten die ...

