Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Aufsitzrasenmäher, Gartengeräte und Sparkasten gestohlen

Rahden (ots)

(SN) Erneut unter anderem auf Gartengeräte abgesehen hatten es bisher unbekannte Täter bei Einbrüchen in den vergangenen Tagen in Rahden.

So brachen Kriminelle von Donnerstag, 23 Uhr bis Freitag, 9.15 Uhr den Geräteschuppen des Vereins "Naturkind" in der Straße "In den Sennen" auf. Daraus entwendete man unter anderem einen Aufsitzrasenmäher. Nach Auswertung erster Spuren ist es naheliegend, dass zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt worden sein könnte.

In der Zeit von Freitag, 10 Uhr bis Samstag, 12.30 Uhr verschafften sich Unbekannte außerdem gewaltsam Zutritt zu einem zur Senioreneinrichtung "Schloss Rahden" gehörenden Holzschuppen in der Straße "Bocks Allee". Daraus fehlten schließlich nach Erkenntnissen der Polizei jeweils zwei Heckenscheren und Motorsägen.

Außerdem wurden die Beamten am Freitagabend zu der am Museumshof gelegenen Gastronomie "Schneiders" an die Lemförder Straße gerufen. Hier hatten sich die Täter von Donnerstag, 0 Uhr bis Freitag, 14 Uhr auf bisher unbekannte Art Zutritt zu den Räumen der Gaststätte verschafft, darin Schränke durchwühlt, einen Sparkasten von der Wand gehebelt und diesen mit sich genommen. Das Behältnis wurde am Samstag letztlich entleert im Bereich eines Wanderparkplatzes westlich der Straße "Zur Aue" aufgefunden und sichergestellt.

Erst im März waren der Polizei mehrere Einbrüche in Rahden gemeldet worden (wir berichteten). Die Prüfung möglicher Tatzusammenhänge ist Bestandteil der Ermittlungsarbeit.

Hinweise zu den drei Taten werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

