POL-MI: Außenspiegel beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Lübbecke (ots)

(AB) Auf dem Maschweg ist am Mittwoch (27.03.) im Begegnungsverkehr der Außenspiegel eines Audis beschädigt worden.

Der 75-jährige Audi-Fahrer war gegen 12.30 Uhr von der Industriestraße kommend auf dem Maschweg in Richtung Stockhausen unterwegs. Den Angaben nach, kam ihm außerhalb der geschlossenen Ortschaft auf gerader Strecke ein roter Pkw entgegen. Dessen lebensältere Fahrerin geriet mit ihrem Wagen immer weiter nach links auf seinen Fahrstreifen. In Folge dessen lenkte der Audi-Fahrer seinen Wagen nach rechts, konnte aber eine Kollision nicht vermeiden. So kam es zu einer Berührung der Außenspiegel beider Fahrzeuge und zu einem Schaden am Audi. Die Frau setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort.

Da die Ermittler nicht ausschließen, dass die Fahrerin zunächst nichts von dem Unfall bemerkte, wird sie gebeten, sich bei den Verkehrsermittlern unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden. Zeugen, die Angaben zu dem beteiligten möglicherwiese roten Pkw machen können, sind ebenfalls aufgerufen, Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

