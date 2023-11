Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Angriff auf Polizisten + Drogen in Gaststätte entdeckt + Gärtnerei durchwühlt + Stromkabel gestohlen + Junge Männer treten Opfer

Polizei sucht Zeugen + Unfallflucht in Niederscheld +

Dillenburg (ots)

Herborn-Seelbach: Betrunkener greift Polizisten an -

Im Rahmen einer Personenkontrolle am Montag (20.11.2023), um 19:40 Uhr, versuchte ein stark alkoholisierter 21-jähriger Herborner auf dem Parkplatz des Rewe Marktes einen Polizeibeamten anzugreifen. Die Beamten fixierten ihn und legten ihm Handschellen an. Trotzdem leistete er weiter Widerstand und trat in die Richtung eines Polizeibeamten. Der Herborner musste die Polizisten mit zur Station begleiten. Dort führte ein Arzt bei ihm eine Blutentnahme durch. Anschließend durfte er die Station wieder verlassen. Der Angreifer wird sich wegen dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten verantworten müssen. (D.H.)

Wetzlar-Niedergirmes: Drogen in Gaststätte sichergestellt -

Eine Streife der Wetzlarer Polizei bemerkte am Dienstag (21.11.2023), um 02:27 Uhr, an einem ehemaligen Lokal eine offenstehende Tür. Bei der Überprüfung stellten sie bereits im Eingangsbereich starken Marihuana Geruch fest. Ein 47-jähriger Wetzlarer, der offenbar die Beamten bemerkt hatte, kam diesen aus dem Gebäude entgegen und versuchte die Tür zuzuschlagen. Als die Polizisten dies verhinderten, griff er sie an und schubste sie. Daraufhin brachten die Beamten den Wetzlarer unter Kontrolle und fesselten ihn. Hierbei leistete er weiterhin Widerstand, indem er nach den Polizisten trat. Bei der anschließenden Überprüfung des ehemaligen Lokals stellten die Ordnungshüter zwei weitere Personen und eine nicht unerhebliche Menge an verschiedenen Drogen fest. Die Beamten stellten das Betäubungsmittel sicher und nahmen die Personen fest. Alle drei mussten mit auf die Polizeistation. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen durften sie die Wache wieder verlassen. Eine Kollegin und eine Kollegin trugen leichte Verletzungen davon, beide konnten ihren Dienst fortsetzen. Auf den Wetzlarer kommen jetzt Strafverfahren wegen des Angriffs auf die Polizeibeamten und des Drogenbesitzes zu. (D.H.)

Dietzhölztal-Ewersbach: In Gärtnerei eingestiegen -

In der Nacht von Sonntag (19.11.2023) auf Montag (20.11.2023) drang ein Unbekannter in dem Zeitraum von 20:00 Uhr bis 08:15 Uhr gewaltsam in das Gebäude einer Gärtnerei in der Friedrichstraße ein. Er suchten nach Beute und ließen eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld mitgehen. Die Kriminalpolizei in Dillenburg bittet um Hinweise unter 02771/907-0. (D.H.)

Wetzlar: Stromkabel aus Rohbau geklaut -

Unbekannte brachen zwischen Freitag (17.11.2023), 18:00 Uhr, und Montag (20.11.2023), 06:30 Uhr, in der Buderusstraße in einen Rohbau ein. Dort entwendeten sie mehrere hundert Meter Starkstromkabel und verschwanden. Der Schaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei in Wetzlar (06441/918-0). (D.H.)

Herborn: Junge Männer treten auf Mann ein / Polizei bittet um Mithilfe -

Auf dem rückwärtigen Parkplatzbereichs des Aldi Marktes in der Konrad-Adenauer-Straße griffen am Samstag (14.10.2023), um 19:22 Uhr, mehrere unbekannte Männer einen 40-jährigen Aßlarer an. Nach Angaben von Zeugen schlugen und traten sie gemeinschaftlich auf das Opfer ein. Der Aßlarer erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand Verletzungen im Kopf-/Gesichtsbereich. Laut Zeugen soll es sich bei den Tätern um zwei bis drei Jugendliche oder junge Männer mit blonden Haaren handeln. Weiterhin sollen sie Oktoberfest Kleidung, also Lederhosen und karierte Hemden, getragen haben.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe und fragt: Gibt es weitere Augenzeugen des Angriffs auf den Mann? Wer kann weitere Hinweise zu den Tätern geben oder kennt deren Identität? Haben sich die Täter persönlich, in den sozialen Medien oder per Messenger mit ihrer Tat gerühmt? Hinweise nimmt die Polizei in Herborn (02772/4705-0) entgegen. (D.H.)

Dillenburg-Niederscheld: Unfallfahrer flüchtet -

In der Dillgasse ereignete sich am Sonntag (19.11.2023) zwischen 02:00 Uhr und 14:30 Uhr ein Unfall. Dabei beschädigte der Verursacher den weißen Seat Leon einer 43-jährigen Dillenburgerin und flüchtete anschließend. Offenbar fuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug in die Dillgasse um die Baustelle in der Ortsdurchfahrt zu umfahren. Da dies an dieser Stelle nicht möglich ist, wendete er vermutlich und stieß hierbei gegen den Seat. Den Schaden schätzt die Polizei auf 500 Euro. An dem Leon stellten die Polizeibeamten gelben Lack von dem Verursacher fest. Die Polizei in Dillenburg nimmt Hinweise unter 02771/907-0 entgegen. (D.H.)

Guido Rehr, Pressesprecher

