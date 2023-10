Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Festnahme wegen Haftbefehl

Neuss (ots)

Am Südpark in Reuschenberg geriet am Donnerstagabend (12.10.), gegen 21 Uhr, ein 24- jähriger Mann ins Visier der Polizei.

Er hatte zuvor an den Türen zweier Fahrzeuge gerüttelt, was durch den Halter beobachtet werden konnte. Er alarmierte die Polizei und hielt den Mann, ohne festen Wohnsitz, bis zum Eintreffen der Beamten fest.

Bei der Personenkontrolle stellte sich dann heraus, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf vorlag.

Dementsprechend wurde der 24- Jährige festgenommen und einer Polizeiwache zugeführt.

Zudem konnten die Polizisten in seinem mitgeführten Turnbeutel fünf Sonnenbrillen auffinden und sicherstellen.

Ob es sich dabei um Diebesgut handelt ist Bestandteil der Ermittlungen, die beim Kriminalkommissariat 14 geführt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell