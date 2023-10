POL-NE: Falsche Bauarbeiter erbeuten Bargeld

Neuss (ots) - Am Mittwoch (11.10.) wurden eingesetzte Beamte zu einem Verkehrsunfall am Gagelweg in Neuss gerufen. Eine 57 Jahre alte Neusserin war mit ihrem Fahrrad in Richtung Konradstraße unterwegs. Zur selben Zeit öffnete ein 37-jähriger Mann aus Neuss die Fahrzeugtür seines am Straßenrand geparkten Pkws. Es kam zu einer Kollision zwischen Fahrradfahrerin und Fahrzeugtür. Die Neusserin stürzte zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat 1 ...

