Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Täter bricht Tresor auf + Dieb greift in die Kasse + Tür aufgehebelt + Flaggendiebstahl + Nach Parkrempler abgehauen +

Dillenburg (ots)

Solms-Burgsolms: Täter bricht Tresor auf

Ein Unbekannter brach zwischen Freitag (17.11.2023), 17:00 Uhr, und Samstag (18.11.2023), 06:00 Uhr, in eine Lackiererei im Gewerbepark ein. Hierzu hebelte er eine Zugangstür auf, gelangte so ins Innere des Gebäudes und entwendete dort aus einer Geldkassette und einem Tresor Bargeld in vierstelliger Höhe. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wetzlar (06441/918-0) entgegen. (D.H.)

Haiger: Dieb greift in die Kasse

Am Samstag (18.11.2023), um 20:18 Uhr, haben zwei Täter in einem Lebensmittelmarkt in der Lohwiese die Verkaufskasse aufgebrochen und daraus Bargeld entwendet. Ein Täter lenkte hierbei die Angestellte ab und sein Komplize öffnete in dieser Zeit gewaltsam eine unbesetzte Kasse. Anschließend verließen beide fluchtartig das Geschäft. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Dillenburg (02771/907-0). (D.H.)

Mittenaar-Ballersbach: Tür aufgehebelt

Bei einer Firma für Elektroartikel im Gewerbeparkring hebelte ein Unbekannter in dem Zeitraum von Samstag (18.11.2023), 12:00 Uhr, bis Sonntag (19.11.2023), 13:00 Uhr, eine Tür auf. Anschließend durchsuchte er das Firmengebäude nach Diebesgut. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nahm er eine Digitalkamera und diverse Computerteile an sich und verschwand unerkannt vom Tatort. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Herborn (02772/4705-0) zu melden. (D.H.)

Wetzlar: Flaggendiebstahl

Im Bereich der Polizeistation Wetzlar entwendete zwischen Sonntag (19.11.2023), 18:10 Uhr und 20:50 Uhr, ein Unbekannter von den Fahnenmasten die Hessen- und Europaflagge. Weiterhin verdrehte er die Deutschlandflagge samt Trauerflor und hisste sie in umgedrehter Anordnung, sodass diese in der Farbfolge Gold-Rot-Schwarz am Mast hing. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Hinweis sind bitte an die Kriminalpolizei in Wetzlar (06441/918-0) zu richten. (D.H.)

Herborn: Nach Parkrempler abgehauen

Auf dem Gelände der Vitos Klinik kam es am Mittwoch (15.11.2023) in der Zeit zwischen 06:45 Uhr und 15:30 Uhr zu einer Unfallflucht. Eine 45-jährige Frau aus Waldbrunn hatte ihren Mitsubishi Space Star in der Parkreihe gegenüber der Station R2.1 geparkt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen frischen Schaden am vorderen linken Kotflügel und an der Fahrertür fest. Ein Unbekannter hatte offenbar beim Ein- oder Ausparken in die Parkbucht links neben ihr den Mitsubishi touchiert und flüchtete anschließend. Nach Einschätzung der Polizei liegt der Schaden bei ca. 500 Euro. Die Herborner Polizei bittet um Hinweise unter 02772/4705-0. (D.H.)

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell