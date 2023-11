Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Mit über zwei Promille mit dem Auto unterwegs; Führerschein weg

Dornstetten (ots)

Ihren Führerschein abgeben müssen hat am Mittwochmorgen eine Frau in Dornstetten, nachdem sie zuvor alkoholisiert mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen war.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr am Mittwochmorgen gegen 04:10 Uhr eine 52-jährige Opellenkerin von der Alten Poststraße kommend über den Einmündungsbereich auf die Stuttgarter Straße. Offenbar aufgrund alkoholischer Beeinflussung kam sie hierbei von der Fahrbahn ab und blieb an einem gegenüberliegenden Abhang stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Anzeichen einer Alkoholisierung bei der Frau fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,8 Promille. Die 52-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Den Führerschein der Fahrerin behielten die Beamten ein. Für die Bergung des Fahrzeuges durch einen Abschleppdienst musste die Fahrbahn nahe der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden.

Christian Koch, Pressestelle

