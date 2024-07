Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mehrere geparkte Autos angefahren und dann geflüchtet

Bremerhaven (ots)

Die Bremerhavener Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte am späten Sonntagabend, 28. Juli, im Stadtteil Lehe mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt und war anschließend geflüchtet. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das verursachende Fahrzeug gegen 23.30 Uhr die Fritz-Reuter-Straße in südlicher Richtung. Dabei touchierte der Fahrer im Bereich zwischen Batteriestraße und Bütteler Straße an beiden Straßenrändern geparkte Pkw. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen gaben an, dass der Fahrer den ebenfalls stark beschädigten Peugeot mitten auf der Fahrbahn habe stehen lassen und sich dann zu Fuß vom Unfallort entfernt habe. Die Polizei beschlagnahmte das Verusacherfahrzeug als Tatmittel und ließ es abschleppen. Zudem wurde der Halter des Wagens kontaktiert, welcher ersten Erkenntnissen zufolge nicht als Verursacher infrage kommt. Nun wird ermittelt, wer zum Zeitpunkt der Unfälle am Steuer saß.

