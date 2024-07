Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

Bremerhaven (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am gestrigen Mittwochnachmittag, 24. Juli, in einem Supermarkt, in Bremerhaven-Wulsdorf.

Ein Mitarbeiter des Marktes an der Weserstraße beobachtete gegen 16.20 Uhr einen Mann dabei, wie er sich eine Flasche Rum in den Hosenbund steckte. Als der Langfinger anschließend den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen, sprach ihn der Mitarbeiter auf den Diebstahl an. Schnell wurde der auf frischer Tat ertappte Dieb aggressiv und schubste den Angestellten weg. Der bislang unbekannte Mann stieg auf sein Fahrrad und flüchtete in nördlicher Richtung. Die Polizei bittet nun alle Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3321 zu melden.

