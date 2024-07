POL-Bremerhaven: Autoreifen zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Dienstagnachmittag, 23. Juli, zu einer randalierenden Person in der Notaufnahme des Klinikums Am Bürgerpark alarmiert. Die Beamnten trafen dort auf einen 54-jährigen Mann, den sie bereits aus einem vorangegangenen Einsatz kannten. Der Mann war zunächst auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes aufgefallen und löste aufgrund seines Zustandes infolge der ...

mehr