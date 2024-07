Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunkener randaliert in Notaufnahme

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Dienstagnachmittag, 23. Juli, zu einer randalierenden Person in der Notaufnahme des Klinikums Am Bürgerpark alarmiert.

Die Beamnten trafen dort auf einen 54-jährigen Mann, den sie bereits aus einem vorangegangenen Einsatz kannten. Der Mann war zunächst auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes aufgefallen und löste aufgrund seines Zustandes infolge der Trunkenheit erst einen Polizeieinsatz und im Anschluss gegen 14.00 Uhr einen Krankentransport ins Klinikum aus. Seine Dankbarkeit gegenüber den Polizisten und dem Krankenhauspersonal hielt sich allerdings in Grenzen. Nachdem die Beamten die Notaufnahme verlassen hatten, erhielten sie kurze Zeit später erneut einen Einsatzbefehl ins Klinikum Am Bürgerpark. Der Mann trat eine Krankenschwester mehrfach, randalierte und urinierte in der Notaufnahme. Die Beamten transportierten ihn ins Polizeigewahrsam nach Lehe. Den 54-Jährigen erwartet nun unter anderem eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

