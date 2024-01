Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zwei Verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Bad Bentheim (ots)

Heute kam es gegen 10 Uhr auf der Straße Im Sieringhoek in Bad Bentheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 31-jährige Fahrerin eines Toyota war von Gronau in Richtung Bad Bentheim unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der Toyota in einer dortigen Rechtskurve in Schleudern und prallte mit dem entgegenkommenden Skoda eines 27-Jährigen zusammen. Die Fahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 27-Jährige wurde ebenfalls lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Straße ist für die Zeit der Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell