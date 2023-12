Polizei Münster

POL-MS: Unerlaubt in Musikhochschule eingedrungen - Polizei nimmt 23-Jährigen in Gewahrsam

Münster (ots)

Polizisten haben am Donnerstagabend (30.11., 18 Uhr) in der Musikhochschule am Ludgeriplatz einen 23-jährigen Eindringling in Gewahrsam genommen.

Zeugen hatten die Beamten alarmiert, da der Mann in die Hochschule gekommen war und in einer Teeküche unerlaubt Speisen und Getränke verzehrte. Auf Ansprache eines Zeugen hantierte der 23-Jährige mit einem großen Messer vor seinem Körper und kam der Aufforderung zu gehen nicht nach. Die Polizisten nahmen dem Mann das Messer ab und nahmen ihn anschließend vorläufig fest. Den 23-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er kurz zuvor bereits bei einem Ladendiebstahl aufgefallen war.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell