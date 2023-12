Polizei Münster

POL-MS: "Don´t drink and drive - nicht nur in der Weihnachtszeit" - Infostand der Polizei Münster an Nikolaus

Münster (ots)

Die Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei Münster informieren am Nikolaus-Tag (06.12.) von 11 bis 14 Uhr auf dem Prinzipalmarkt zum Thema "Don´t drink and drive - nicht nur in der Weihnachtszeit". Wie wirkt sich der Alkoholkonsum auf die Teilnahme am Straßenverkehr aus und welche Konsequenzen können sich daraus ergeben? Diese und viele weitere Fragen werden bei dem Informationsstand der Polizei Münster geklärt. Außerdem haben Interessierte die Möglichkeit ihr Geschick auf dem Pedelec-Simulator zu testen.

