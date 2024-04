Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkener schlägt zwei Fußgängerinnen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum Montag einen 61-Jährigen vorübergehend festgenommen, weil er in der Reichswaldstraße zwei Frauen attackierte. Offensichtlich grundlos schlug der Mann auf die beiden 43-Jährigen ein und verletzte seine Opfer leicht. Eine alarmierte Polizeistreife traf den mutmaßlichen Angreifer in der Berliner Straße an. Er hatte einen Atemalkoholpegel von 2,18 Promille intus. Zur Verhinderung weiterer Straftaten musste der Verdächtige die Beamten zu einer Polizeidienststelle begleiten. Die Nacht verbrachte der Mann im Polizeigewahrsam. Ob er auch für die Beschädigung einer Schaufensterscheibe in der Berliner Straße in Frage kommt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell