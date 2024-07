POL-Bremerhaven: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Bremerhaven (ots) - Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am gestrigen Mittwochnachmittag, 24. Juli, in einem Supermarkt, in Bremerhaven-Wulsdorf. Ein Mitarbeiter des Marktes an der Weserstraße beobachtete gegen 16.20 Uhr einen Mann dabei, wie er sich eine Flasche Rum in den Hosenbund steckte. Als der Langfinger anschließend den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen, sprach ihn der Mitarbeiter auf den ...

