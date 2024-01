Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (25.01.2024), gegen 17.25 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht. Ein Zeuge beobachtete einen blauen Kastenwagen, der beim Rangieren an einem in der Zirbelstraße geparkten VW Phaeton einen Schaden verursachte. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Oberhausen - Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Donnerstag (25.01.2024), gegen 12.30 Uhr. Hier beobachtete ein Zeuge einen weißen Audi, der an einem in der Weißstraße geparkten Opel Corsa einen Schaden verursachte. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0821/323-2510 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell