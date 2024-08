Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autofahrerin öffnet Tür und übersieht Radler - 34-Jähriger trägt Verletzungen davon

Bremerhaven (ots)

Ein sogenannter Dooring-Unfall hat sich am Mittwochnachmittag, 31. Juli, in Bremerhaven-Mitte ereignet. Ein Radfahrer wurde dabei verletzt. Von einem Dooring-Unfall ist die Rede, wenn durch eine unvermittelt geöffnete Fahrzeugtür andere Verkehrsteilnehmer zu Schaden kommen. So wie gestern gegen 16 Uhr an der Lohmannstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine 37 Jahre alte Autofahrerin ihren Pkw ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. Als sie die Tür zum Aussteigen öffnete, kollidierte ein sich von hinten auf der Straße nähernder Radfahrer mit der Fahrzeugtür. Er stürzte und zog sich Verletzungen zu. Die Autofahrerin und eine weitere Ersthelferin kümmerten sich um den gestürzten 34-jährigen Radler und alarmierten die Rettungskräfte und die Polizei. Gegen die Autofahrerin wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. An der Autotür sowie am Fahrrad entstanden Sachschäden in Höhe von rund 1600 Euro. Dazu der Rat der Polizei: Autofahrer müssen sich immer vor dem Öffnen der Wagentür vergewissern, dass im fließenden Verkehr auch von hinten kein anderer Verkehrsteilnehmer naht, für den die plötzlich geöffnete Tür zur Falle werden könnte. Wichtig ist deshalb, vor dem Aussteigen aus dem Auto unbedingt in den Rückspiegel und über die Schulter zu blicken. Um solche Unfälle zu verhindern, empfiehlt die Polizei den sogenannten Holländischen Griff, bei dem die Fahrertür mit der rechten Hand geöffnet wird. Hierbei wird automatisch die Schulter zur Fahrbahn gedreht, sodass von hinten kommende Fahrzeuge, die sich im sogenannten toten Winkel befinden, besser gesehen werden. Gleiches gilt für die Beifahrertür, die hierbei mit der linken Hand geöffnet wird, sodass Fahrradfahrer und Fußgänger auf der Beifahrerseite vor dem Öffnen der Tür bemerkt werden.

