Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Außenspiegel an geparkten Autos abgetreten - Polizei stellt Tatverdächtigen im Fischereihafen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt wegen Sachbeschädigung an drei geparkten Pkw im Fischereihafen. Ein Zeuge hatte am späten Donnerstagabend, 1. August, die Einsatzkräfte alarmiert, da er offenbar beobachtet hatte, wie eine Person gegen 23.50 Uhr die Außenspiegel an einem an der Hoebelstraße geparkten Auto abtrat. Daraufhin verfolgte der Zeuge den mutmaßlichen Täter zu Fuß. Als der Tatverdächtige auf ein nahes Firmengelände rannte, rief der Zeuge die Polizei. Die Beamten umstellten das Gelände und konnten hier wenig später eine Person kurzzeitig festnehmen, die sich hinter einem Gebäude versteckt aufhielt. Dem Mann wurde der Vorhalt der Sachbeschädigung gemacht. Die Halter der beschädigten Kraftfahrzeuge wurden in Kenntnis gesetzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Zur Aufklärung des Falls nimmt die Polizei weitere Hinweise entgegen: Wer die Taten beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0471/953-3321 bei der Polizei zu melden.

