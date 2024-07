POL-COE: Billerbeck/ Fußballspiel: Veränderte Verkehrsführung Daruper Straße

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben sich auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu einem Kindergartengelände an der Straße Am Feldbrand verschafft. Zwischen 16 Uhr am Montag (15.07.24) und 9.30 Uhr am Dienstag (16.07.24) war das. Die Täter entwendeten einen "Turtle Bus". Ob Einbrecher etwas aus einem Aldi-Kühlcontainer an der Kastanienallee in Seppenrade gestohlen haben, ist derzeit nicht klar. Zwischen 18.30 Uhr am Montag (15.07.24) und 7.30 Uhr am Dienstag (16.07.24) ...

