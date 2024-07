Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Beratungsangebote in den Sommerferien

Coesfeld (ots)

In der Beratungsstelle der Kriminalpolizei gibt es in den Sommerferien zusätzliche Beratungsangebote in Form von 30-minütigen Impulsvorträgen zu den Themen Kinderfotos im Netz, Betrügereien an Haustür und Telefon sowie Einbruchschutz.

Hier eine Übersicht der verschiedenen Themen und Termine: Nur ein schöner Schnappschuss aus dem Urlaub? Alle geteilten Inhalte können in falsche Hände geraten. Übernehmen Sie auch online Verantwortung und schützen Sie ihre Kinder! Wie, erfahren Sie in den Vorträgen am 25.7.24, 15 Uhr; 31.7.24, 11 Uhr; 8.8.24, 10 Uhr und 16.8.24, 13 Uhr

"Ihr/e Sohn/Tochter hat einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht!" Wahrheit oder dreiste Lüge? Wie Betrüger bei Schockanrufen vorgehen und welche bösen Überraschungen Sie an der Haustür erleben können, erfahren Sie in einem Vortrag am 29.7.24, 15 Uhr. Urlaubszeit = Einbruchszeit? NEIN! Einbrecher sind das ganze Jahr aktiv! Schützen Sie Ihre Fenster und Türen! Wie das geht, erfahren Sie in den Vorträgen am 6.8.24, 11 Uhr und 12.8.24, 14 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich! Wir freuen uns über Ihren Besuch in der Beratungsstelle der Kriminalpolizei, Bernhard-von-Galen-Str. 7a, 48653 Coesfeld.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell