Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 25.08.2024

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, 24.08.2024, gegen 20:50 Uhr wurde durch die Polizei auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Bruchhausen-Vilsen ein 56-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde durch die Beamten eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,40 Promille. Aufgrund der Alkoholisierung wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt.

Syke - Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, 24.08.2024, gegen 11:50 Uhr kann durch mehrere Zeugen ein Pkw beobachtet werden, der auf dem Lidl-Parkplatz ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Während der Unfallaufnahme durch die Beamten erscheint der Fahrzeugführer mit seinem PKW erneut bei der Unfallstelle. Es besteht der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, welcher anschließend durch einen Drogenvortest bestätigt wird. Den Fahrzeugführer erwarten nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernens vom Unfallort. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro.

Schwarme - Einbruch in Garage

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag, 23.08.2024, auf Samstag, 24.08.2024, in eine Garage an der Kirchstraße in 27327 Schwarme eingebrochen. Die Täter entwendeten einen hochwertigen Rasenmäher sowie eine Motorsense. Es entstand ein Schaden von ca. 5.300 Euro. Hinweise und verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel.: 04252 / 938250, und die Polizei Syke, Tel.: 04242 / 9690, entgegen.

