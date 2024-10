Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

VW-Fahrer beschädigt Leitplanke und flüchtet

Am Donnerstag gegen 04.43 Uhr befährt ein 39-jähriger VW-Fahrer die B33 von Bavendorf kommend in Richtung Ravensburg. Auf Höhe der Abzweigung Schuhmacherhof verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr über eine Verkehrsinsel. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mit seiner rechten Seite die Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern verließ der Fahrzeugführer unerlaubt die Unfallstelle. Trotz intensiver Suche der Polizei konnte der Fahrzeugführer nicht mehr angetroffen werden. Das total beschädige Fahrzeug musste vom Abschleppdienst mit einem Kran geborgen werden.

Ravensburg

Unbekannter attackiert Mann auf Bahngleis

Am Zigarettenautomaten auf Gleis 1 beim Bahnhof in Ravensburg wurde ein 21-jähriger Mann von einem Unbekannten am Donnertag gegen 00.32 Uhr angesprochen. Dieser gab ihm dann unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Außerdem wurde der junge Mann mit einem Pfefferspray attackiert. Drei Zeugen welche den Vorfall beobachtet hatten, eilten dem Geschädigten zur Hilfe. Der Täter konnte aber unerkannt flüchten. Der Geschädigte erlitt eine Reizung im Gesicht und den Augen und musste durch den Rettungsdienst in die OSK Ravensburg verbracht werden. Die Zeugen beschreiben den männlichen Unbekannten als ca. 1,75 m groß mit Ziegenbart. Er trug eine dunkle Oberbekleidung mit Kapuze. Zeugen welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Ravensburg unter Tel.: 0751/803-3333 zu melden.

Bad Waldsee

Unfallflucht

Die Polizei in Bad Waldsee sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall in der Zeit von Dienstag 10.00 Uhr bis Mittwoch 10.30 Uhr in der Dorfstraße in Bad Waldsee. Auf Höhe der Reuter Straße 78 fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn. Hierbei beschädigte das Fahrzeug zwei Pflanzringe welche einbetoniert waren. Die Pflanzringe wurden völlig zerstört. Ohne sich um den Schaden, welcher auf ca. 100.- Euro geschätzt wird, zu kümmern fuhr der Unbekannte davon. Zeugen welche Beobachtung zur fraglichen Zeit gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Weingarten unter Tel.: 0751/803-6666 zu melden.

