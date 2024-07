Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Drei Tatverdächtige zu Überfall auf 83-jährigen Langenhagener in Norddeutschland und Rumänien festgenommen

Hannover (ots)

Am Morgen des 18.07.2024 haben Kräfte der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim bei gemeinsamen Durchsuchungsaktionen eine Einbrecherbande festgenommen. Den drei Männern wird unter anderem auch eine Tat aus Langenhagen zugerechnet.

Nach bisherigen Informationen der Staatsanwaltschaft Osnabrück umfasste die gemeinsame Aktion Zugriffe in Deutschland und Rumänien. Während in Deutschland umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in Haren, Meppen und Niederlangen stattfanden und zwei Beschuldigte aufgrund bestehender Haftbefehle festgenommen werden konnten, nahmen die rumänischen Strafverfolgungsbehörden zeitgleich einen weiteren Beschuldigten aufgrund eines von der Staatsanwalt Osnabrück erwirkten Europäischen Haftbefehls fest.

Die 22, 39 und 43 Jahre alten Männer sind dringend verdächtig, in der Nacht des 02.07.2024 gemeinsam in eine Wohnung in Langenhagen eingedrungen zu sein (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5814631). Dort sollen sie den zunächst schlafenden damals 83-jährigen Bewohner überfallen, mit dem Tode bedroht und auch verletzt haben. Das Opfer erlitt bei dem Überfall eine Platzwunde am Kopf sowie mehrere Rippenbrüche. Bei der Tat konnten die Täter Handys, EC-Karten und Bargeld erbeuten.

Dem 43-jährigen Festgenommenen wird zudem in dem durch das Amtsgericht Osnabrück erlassenen Haftbefehl vorgeworfen bereits am 18.04.2024 in den frühen Morgenstunden in eine Privatwohnung in Haren (Ems) eingedrungen und hierbei Vermögenswerte in Höhe eines vierstelligen Betrages erbeutet haben.

Alle Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungs- bzw. Auslieferungshaft. Bei den Durchsuchungen konnten diverse Beweismittel gesichert werden, die nunmehr untersucht und ausgewertet werden. Gegenstand der Ermittlungen ist auch, ob die Gruppierung möglicherweise noch für weitere Einbruchsdiebstähle verantwortlich ist.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit deutscher und rumänischer Kräfte ist beispielhaft für die Effektivität der internationalen Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden innerhalb der Europäischen Union.

Die Originalmeldung der Staatsanwaltschaft Osnabrück finden Sie unter folgendem Link: https://www.staatsanwaltschaft-osnabrueck.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/pressemitteilung-vom-22-07-2024-233945.html

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell