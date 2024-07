Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Davenstedt: Technischer Defekt löst Laubenbrand aus - 57-Jähriger schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Samstag, 20.07.2024, ist in einer Kleingartenkolonie an der Hahnenseestraße im hannoverschen Stadtteil Davenstedt eine Gartenlaube in Brand geraten. Der 57-jährige Laubenbesitzer erlitt dabei schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover brach das Feuer gegen 20:20 Uhr im Küchenbereich der Gartenlaube aus. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten der Feuerwehr griffen die Flammen auf die gesamte Laube über. Der 57-jährige Laubenbesitzer erlitt bei dem Feuer schwere Brandverletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Nach ersten Ermittlungen am Brandort geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Laube des 57-Jährigen wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Weitere Lauben sind ebenfalls sekundär beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 20.000 Euro geschätzt. /rod, ms

