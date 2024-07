Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Vier Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall in Hannover Brink-Hafen

Hannover (ots)

Bei einem Unfall im Industrieweg (Kreisstraße 15) im hannoverschen Stadtteil Brink-Hafen ist in der Nacht zu Sonntag, 21.07.2024, der Pkw einer 25-Jährigen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 25-jährige Fahrerin und zwei 34-jährige Mitfahrer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Eine weitere 24-jährige Insassin wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr die 25-jährige Hannoveranerin mit ihren drei Mitfahrenden gegen 00:55 Uhr den Industrieweg in Richtung Beneckenallee. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Hannoveranerin mit ihrem Volkswagen in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Bei dem Unfall wurden die 25-jährige Fahrerin und ihre beiden 34-jährigen Mitfahrer schwer verletzt. Die 24-jährige Beifahrerin des Wagens erlitt leichte Verletzungen. Alle vier wurden nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle durch Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Da sich vor Ort der Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung ergab, führten die Beamten einen freiwilligen Atemalkoholtest bei der 25-Jährigen durch, der einen Wert von 1,02 Promille ergab. Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen - das Ergebnis steht noch aus.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme war der Industrieweg für etwa zwei Stunden gesperrt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 9.000 Euro geschätzt.

Gegen die 25-jährige Hannoveranerin wird nun unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Verkehrsunfalls ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter der 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /rod

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell