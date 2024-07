Polizeidirektion Hannover

POL-H: Autobahn (A) 2: Motorradfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Ein 76-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag, 18.07.2024, bei einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 74-Jährigen im Kreuzungsbereich der Abfahrt Anschlussstelle Lehrte mit der Westtangente schwer verletzt worden. Der Pkw-Fahrer soll zuvor seine Fahrt trotz Rotlichts einer Ampel fortgesetzt haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 74-jährige Fahrer gegen 15:20 Uhr mit seinem Opel Astra die A 2 in Richtung Berlin und verließ diese an der Anschlussstelle Lehrte. Am Ende der Ausfahrt missachtete er offensichtlich das für ihn geltende Rotlicht der Ampel und fuhr geradeaus in den Kreuzungsbereich zur Westtangente ein. Dabei kollidierte er mit dem 76-jährigen Motorradfahrer aus Sehnde, der mit seinem Krad der Marke Suzuki die Westtangente aus der Burgdorfer Straße kommend in Richtung Ahltener Straße befuhr. Der Motorradfahrer prallte gegen die linke Seite des Pkw, wodurch dieser nach rechts gedrückt und frontal gegen die Schutzplanke geschleudert wurde.

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall ein Polytrauma und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Es bestand zunächst Lebensgefahr, die jedoch durch schnelle ärztliche Hilfe abgewendet werden konnte. Der Pkw-Fahrer zog sich Prellungen und eine Halswirbelsäulenverletzung zu. Er wurde leicht verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich temporär gesperrt werden, was auch eine zeitweise Sperrung der Anschlussstelle Lehrte in Fahrtrichtung Berlin zur Folge hatte. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf etwa 11.500 Euro. /nash,dd

