Polizeidirektion Hannover

POL-H: 76-Jährige bei Fahrradunfall in Hannover-Südstadt schwer verletzt - Unbekannter Fahrradfahrer flüchtig. Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Sonntagmorgen, 21.07.2024, sind eine 76-jährige Hannoveranerin und ein unbekannter Mann am Bahnhof Hannover-Bismarckstraße mit ihren Fahrrädern zusammengestoßen. Während die 76-Jährige bei dem Unfall schwer verletzt wurde, entfernte sich der Fahrer des zweiten Fahrrads unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes befuhr die 76-Jährige gegen 09:10 Uhr den parallel zu den Bahngleisen verlaufenden Geh- und Radweg von der Lindemannallee kommend in Richtung Gustav-Brandt-Straße. In Höhe der Unterführung "Bahnhof Hannover-Bismackstraße" kollidierte die 76-Jährige mit einem von links aus dem Landschaftsschutzgebiet "Alte Bult" kommenden Fahrer eines Rennrades. Trotz eines Ausweichmanövers beider stürzte die 76-Jährige und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Während die Hannoveranerin vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde, hielt der Rennradfahrer zunächst an, entfernte sich dann aber noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt von der Unfallstelle.

Der gesuchte Mann ist circa 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat eine Glatze und fuhr ein Rennrad. Er war in Begleitung einer etwa Ende 30-jährigen Frau mit dunklen, schulterlangen Haaren.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter der 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /rod

