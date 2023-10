Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht am Mitfahrerparkplatz Osburg an der L151

Hermeskeil (ots)

Am Dienstag, den 10. Oktober 2023 in der Zeit von 05:40 Uhr bis 16:40 Uhr wurde ein roter Audi, vermutlich beim Fahren in / aus einer Parklücke, auf dem Mitfahrerparkplatz in Osburg am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell