Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen: Unbekannte rauben 83-Jährigen in der eigenen Wohnung aus - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Dienstag, 02.07.2024, sind drei unbekannte Täter in die Wohnung eines 83-jährigen Mannes in Langenhagen eingedrungen und haben versucht diesen auszurauben. Anschließend flüchteten die Täter in verschiedene Richtungen. Einer der Täter leistete auf der Flucht Widerstand gegen Polizeibeamte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover drangen drei unbekannte Täter gegen 01:40 Uhr über die Balkontür in die Wohnung des Seniors in der Straße Echterdinger Hof in Langenhagen ein. Während einer der Täter den 83-Jährigen im Bett festhielt, durchsuchten seine Komplizen die Wohnung nach Wertgegenständen. Anschließend verließen die Täter die Wohnung des Langenhageners und flüchteten in verschiedene Richtungen. Die alarmierte Polizei konnte einen der Täter zunächst festhalten. Bei der Festnahme leistete der Täter Widerstand, riss sich los und flüchtete. Bei dem Widerstand wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der 83-jährige Langenhagener wurde ebenfalls verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Unbekannten. Einer der Täter war etwa 1,85 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er hatte braune, mittellange Haare, die er zu einem Zopf gebunden hatte, und trug einen Dreitagebart. Er war dunkel gekleidet, sein Gesicht war bedeckt. Die beiden anderen Täter waren dunkel gekleidet, ihre Gesichter waren ebenfalls bedeckt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubes und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 in Verbindung zu setzen. /san, rod

