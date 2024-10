Polizeipräsidium Ravensburg

Immenstaad

Taxi-Fahrer betrunken

Am Mittwoch gegen 21.45 Uhr befuhr ein 36-jähriger Taxi-Fahrer die L207 aus Richtung Immenstaad in Fahrtrichtung Kluftern. Am Industriegebiet querte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem VW-Taxi. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen beim 36-Jährigen Atemalkohol fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab umgerechnet eine Promillegehalt von 0,86 Promille. Die Weiterfahrt mit dem Taxi wurde untersagt und der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Friedrichshafen

Nach Einbruch Polizeibeamte verletzt

Am Donnerstag gegen 01.11 Uhr wurde in der Olgastraße 10 in Friedrichshafen ein Einbruch in ein leerstehendes Haus gemeldet. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte der Tatverdächtige vom Anzeigeerstatter festgehalten werden. Als ihm schließlich durch die Polizei die vorläufige Festnahme erklärt wurde und er festgenommen werden sollte, beschwerte er sich zunächst verbal. Anschließend wehrte er sich beim Anlegen der Handschließen derart, dass vier Beamte/innen verletzt wurden. Zwei Beamte konnten den Dienst nicht mehr fortsetzen. Der 35-jährige Täter wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Neben der Anzeige wegen des Einbruchs muss er sich nun auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Meckenbeuren

Nach Haustreit mehrere Waffen und Drogen festgestellt.

Zwischen einer 41-jährigen Frau und einem 47-jährigen Mann kam es am Mittwoch gegen 22.25 Uhr im Zeisigweg in Brochenzell zu erheblichen Streitigkeiten. Bei den Streitigkeiten flogen auch mehrere Bierflaschen durch die Wohnung. Verletzt wurde niemand. Im Anschluss gab die 41-Jährige an, dass ihr Partner Waffen und Drogen in der Wohnung habe. Eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Durchsuchung bestätigte diese Aussage. Durch die Polizeibeamten konnten zwei Schreckschusswaffen, ein Luftdruckgewehr und ein Teleskopschlagstock aufgefunden werden. Außerdem mehrere Haschischplatten und Marihuanablüten. Nach der Beschlagnahme der Gegenstände wurde der 47-Jähige aus der Wohnung verwiesen. Beide Beteiligten standen zur Tatzeit erheblich unter Alkoholeinwirkung

Meckenbeuren

Unbekannte besprühen Auto

Unbekannte Täterschaft besprüht in der Zeit zwischen Sonntag, 29.09.2024, 17.00 Uhr und Dienstag 02.10.2024, 12.00 Uhr einen schwarzen Fiat Punto mit blauer Farbe. Besprüht wurde der vordere Bereich, insbesondere das Abblendlicht, die Windschutzscheibe und die Motorhaube. Der Sachschaden wird auf ca. 2500,00 Euro geschätzt. Zeugen welche Beobachtung zur fraglichen Zeit gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-3104 zu melden.

