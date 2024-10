Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zeugen nach Nötigung gesucht

Wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Ravensburg und sucht Zeugen. Den Angaben einer 22-Jährigen und ihrer 47-jährigen Beifahrerin zufolge sollen diese am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Olgastraße von einem silbernen VW Multivan zunächst rechts überholt und dann mehrfach so stark ausgebremst worden sein, dass die 22-Jährige eine Vollbremsung einlegen musste, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Bei einem Ampelstopp kurze Zeit später soll der 41-jährige VW-Lenker die Mercedes-Lenkerin im Zuge eines Streitgesprächs auch noch beleidigt haben. Um den genauen Geschehensablauf klären zu können, bittet die Polizei nun unabhängige Zeugen der Vorgänge, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Mit Nacktbildern erpresst

Nach dem Austausch von intimen Bildern über einen Messenger-Dienst ist ein 27-Jähriger am Donnerstagabend damit erpresst worden. Der Mann hatte zuvor via Instagram begonnen, mit einer Unbekannten zu schreiben. Der Chat verlagerte sich dann auf Telegram, wo schließlich auch intime Bilder ausgetauscht wurden. Kurze Zeit später drohte die Unbekannte damit, die Fotos auf dem Account des Mannes zu veröffentlichen, falls dieser kein Geld überweist. Als der 27-Jährige bereits dabei war, Codes von Guthabenkarten im Wert mehrerer hundert Euro an die Täter zu übermitteln, wandte sich dieser an eine Angehörige, welche die Polizei informierte. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts der Erpressung.

Aulendorf

Unverschlossenen Pkw durchsucht

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Aulendorf im Bereich der Zeppelinstraße offenbar an mehreren Fahrzeugen geprüft, ob diese verschlossen sind, möglicherweise in der Absicht, daraus Gegenstände zu stehlen. Der Unbekannte wurde sowohl von einer Überwachungskamera als auch auf dem Parkplatz der Klinik von einem Zeugen bei seinem Tun beobachtet. Er konnte unerkannt entkommen. Nach bisherigem Stand war lediglich ein Fahrzeug unverschlossen, welches augenscheinlich auch durchwühlt wurde. Ob etwas entwendet wurde, muss noch geklärt werden. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls aus Pkw und appelliert in diesem Zusammenhang, Fahrzeuge stets zu verschließen, selbst wenn diese nur kurz verlassen werden. Machen Sie es Straftätern nicht zu einfach, indem Sie vermeiden, lukrative Tatgelegenheiten zu bieten!

Baindt

Hochdruckreiniger brennt

Zu einem Brandeinsatz wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in die Grünenbergstraße alarmiert. Zuvor war offenbar ein dieselbetriebener Hochdruckreiniger, welcher an einer Stallwand des Hofs abgestellt war, aus bislang nicht geklärtem Grund in Brand geraten. Geistesgegenwärtig zog einer der anwesenden Eigentümer das Gerät mit einem Traktor von der Wand weg und verhinderte dadurch und durch den Einsatz eines Handfeuerlöschers ein weiteres Übergreifen der Flammen auf den Stall. Die Maschine selbst wurde von der Feuerwehr abgelöscht. Der Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Ein technischer Defekt scheint für die Brandursache wahrscheinlich.

Bad Waldsee

Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Drei Leichtverletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und einen Gesamtsachschaden von rund 55.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der B 30 bei Gaisbeuren gefordert. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge kam die 41-jährige Lenkerin eines Nissan, die von Gaisbeuren in Richtung Ravensburg fuhr, kurz nach dem Ortsausgang Gaisbeuren aus bislang nicht geklärter Ursache mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte sie mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Skoda eines 48-Jährigen. Durch den Aufprall wurden sowohl die beiden Fahrzeuglenker als auch eine 48-jährige Mitfahrerin im Nissan leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Um die beiden Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst.

Wangen im Allgäu

Motorhaube löst sich - Unfall

Mit dem Schrecken davongekommen ist die 39-jährige Lenkerin einer Daimler B-Klasse, nachdem sich am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr auf der A 96 bei Wangen die Motorhaube ihres Wagens gelöst hat. Während der Fahrt in nördlicher Richtung sei die Abdeckung plötzlich nach oben geklappt und gegen die Windschutzscheibe geprallt. Aufgrund der dadurch eingeschränkten Sicht streifte die 39-Jährige danach die Mittelleitplanke und kam schließlich zum Stehen. Der am Pkw entstandene Schaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Warum die Motorhaube sich verselbständigte, ist bislang nicht bekannt.

