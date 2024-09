Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 71-jähriger E-Bike Fahrer nach Sturz schwer verletzt in Klinik eingeliefert

Ruppichteroth (ots)

Der 71-jährige Nümbrechter war am gestrigen Tag (05. September) gegen 13.45 Uhr zusammen mit seiner Frau auf ihren E-Rädern auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der Bundesstraße 478 (B478) aus der Richtung Bröleck in Richtung Ruppichteroth-Schönenberg unterwegs.

Kurz nach dem Ortseingang Schönenberg, in Höhe einer Bushaltestelle, verschränkt sich der gemeinsame Geh- und Radweg. Zudem wird die Breite des Weges durch Bauminseln reduziert. Der 71-Jährige, der vorausfuhr, blieb mutmaßlich mit dem Lenker seines Pedelecs an einem der Bäume hängen und stürzte. Er fiel auf das Pflaster und zog sich schwerwiegende Verletzungen am Kopf und im Gesicht zu. Zur weiteren Behandlung wurde der Mann mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Bonn gebracht.

Ob möglicherweise ein internistischer Vorfall für den Unfall verantwortlich war, wird vom Verkehrskommissariat untersucht. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell