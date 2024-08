Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Konflikt zwischen Radfahrer und Autofahrer

Mainz (ots)

Weil er mit dem Fahrstil eines Autofahrers nicht einverstanden war, wollte ein Radfahrer diesen zur Rede stellen, dabei kam es zu Schlägen und Beleidigungen.

Gegen 19 Uhr, am Donnerstagabend wird die Polizei über eine Auseinandersetzung in der Neutorstraße informiert. Ein 63-jähriger Autofahrer gibt an, von einem Radfahrer geschlagen und beleidigt worden zu sein. Zuvor warf der 60-jährige Radfahrer dem Autofahrer vor, mit zu wenig Seitenabstand an ihm vorbeigefahren zu sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der Autofahrer anschließend ins Parkhaus des Kinokomplexes einfahren. Dorthin folgte der Radfahrer und fuhr zwischen Parkscheinautomat und PKW um den Fahrer mit seinem Verhalten zu konfrontieren. Beim Aussteigen habe der Autofahrer dann den Radfahrer mit der Tür zwischen Parkscheinautomat und PKW eingeklemmt. Nachdem zuvor schon Beleidigungen ausgetauscht wurden, kam es dann auch noch zu Schlägen untereinander.

Die Polizeibeamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet. Alle Beteiligten werden sich zu den Geschehnissen nochmals schriftlich äußern dürfen und damit hoffentlich zur Klärung des Sachverhaltes beitragen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell